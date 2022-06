Italia Femminile, sono 23 le convocate per l’Europeo: 2 dell’Inter

La CT dell’Italia Femminile, Milena Bertolini, ha diramato la lista delle calciatrici che prenderanno parte all’Europeo: due dell’Inter.

CONVOCATE – La CT dell’Italia Femminile, Milena Bertolini, ha convocato 23 calciatrici per l’Europeo che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Tra queste due giocatrici dell’Inter Women. Si tratta di Francesca Durante e Flaminia Simonetti.

ITALIA FEMMINILE – LE CONVOCATE

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).

Fonte: Figc.it