Italia Femminile ospite dell’Inter: si allenerà ad Appiano Gentile prima degli Europei – TS

L’Italia Femminile ospite dell’Inter, si allenerà ad Appiano Gentile nella prima fase di avvicinamento agli Europei. Otto le nerazzurre convocate da coach Milena Bertolini.

ALLA PINETINA – Le giocatrici dell’Italia Femminile si alleneranno ad Appiano Gentile nella prima fase di avvicinamento agli Europei che si disputeranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. La Nazionale si è data appuntamento alla Pinetina per il 30 maggio dove starà fino al 3 giugno. Ripresa dei lavori il 6, sempre ad Appiano Gentile, quando arriveranno in ritiro anche le giocatrici di Juventus e Roma, che il 22 maggio si giocheranno la finale di Coppa Italia. Dalla settimana successiva, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, le ragazze completeranno la preparazione a Coverciano. Ricordiamo che le giocatrici dell’Inter Women convocate per il raduno della Nazionale italiana che si terrà ad Appiano Gentile dal 30 maggio al 3 giugno sono ben otto: Tatiana Bonetti, Francesca Durante, Gloria Marinelli, Beatrice Merlo, Marta Pandini, Chiara Robustellini, Elisa Polli e Flaminia Simonetti.

Fonte: TuttoSport