Italia Femminile, buona la prima agli Europei: KO per le due Inter del Belgio

L’Italia Femminile conquista la prima vittoria all’esordio agli Europei. Battuto il Belgio, con due interpreti dell’Inter Women in campo.

LE PROTAGONISTE – Allo Stadio Tourbillon di Sion oggi pomeriggio è andato in scena il primo match dell’Italia Femminile agli Europei 2025. Ottimo l’esordio nella competizione da parte delle azzurre di Davide Soncin, che hanno battuto 1-0 il Belgio, primo avversario nel Gruppo B. Si gode la vittoria, quindi, la nerazzurra Annamaria Serturini, che però non è stata utilizzata neanche a gara in corso dal CT. Non sorridono, invece, le due calciatrici belghe dell’Inter Women, Tessa Wullaert e Marie Detruyer, che hanno rimediato la prima sconfitta. Per Wullaert, che nel primo tempo è andata vicinissima al gol, sono arrivati 90′ in campo, mentre Detruyer è subentrata al 66′ dalla panchina.

Belgio-Italia Femminile 1-0 agli Europei

IL GOL DELLA VITTORIA – A decidere tutto è Arianna Caruso, con un gol di testa al 44′ che sblocca Belgio Italia Femminile prima dell’intervallo. Le azzurre rischiano poco ed, anzi, vanno più volte vicine al raddoppio, senza però trovarlo. Tra le più pericolose davanti alla porta avversaria è l’ormai ex giocatrice dell’Inter Women Michela Cambiaghi, subentrata a circa venti minuti dalla fine. Dopo aver conquistato la prima vittoria, adesso l’Italia Femminile di Soncin dovrà vedersela con le altre due avversarie del gruppo B: prima il Portogallo (lunedì 7 luglio) e poi la Spagna (venerdì 11 luglio).