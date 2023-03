Italia Femminile, Bertolini chiama due dell’Inter Women contro la Colombia

Due giocatrici dell’Inter Women sono state convocate dall’allenatrice Bertolini per l’amichevole contro la Colombia. Di seguito tutte le informazioni pubblicate sui social dal profilo ufficiale delle Azzurre FIGC.

CONVOCAZIONE – L’Italia Femminile è pronta a tornare in campo martedì 11 aprile. Per l’amichevole contro la Colombia, che si svolgerà allo Stadio “Tre Fontane” di Roma, l’allenatrice Milena Bertolini ha convocato due giocatrici dell’Inter Women. La chiamata in Nazionale è arrivata per il portiere Francesca Durante e la centrocampista Flaminia Simonetti. Le due nerazzurre si uniranno al gruppo italiano lunedì 3 aprile, per l’inizio del ritiro a Coverciano. Queste le notizie riportate dal profilo ufficiale Instagram delle Azzurre FIGC.

Fonte: Azzurre FIGC – Instagram