Italia Femminile, 24 convocate dal CT Bertolini: una dell’Inter (e 2 a casa)

Milena Bertolini Italia

L’Italia Femminile è in partenza per giocare Danimarca-Italia, in programma il 1° dicembre. Per l’occasione il CT Milena Bertolini ha convocato 24 calciatrici, di cui solo una dell’Inter Women. Tornano a casa, infatti, Roberta Aprile e Gloria Marinelli. Di seguito l’elenco completo

PORTIERI – Rachele Baldi (Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina).

DIFENSORI – Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (Roma), Linda Tucceri Cimini (Milan).

CENTROCAMPISTI – Valentina Bergamaschi (Milan), Sofia Cantore (Florentia), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus).

ATTACCANTI – Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (Inter).

Fonte: FIGC