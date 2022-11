Irlanda del Nord-Italia Femminile: in campo anche l’Inter Women

Irlanda del Nord-Italia Femminile è la seconda amichevole in programma come preparazione ai Mondiali della prossima estate. A disposizione di Bertolini ci sono anche quattro giocatrici dell’Inter Women convocate in ritiro con la Nazionale. Ecco tutte le informazioni utili su Irlanda del Nord-Italia Femminile.

AMICHEVOLE ITALIA FEMMINILE – L’Italia Femminile di Milena Bertolini, dopo la settimana di ritiro a Coverciano, scende in campo per la seconda amichevole di preparazione ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. Per questi impegni in Nazionale, la CT italiana ha convocato quattro giocatrici dell’Inter Women (vedi articolo). Venerdì scorso le azzurre hanno perso, per 0-1, la prima partita giocata in casa, a Lignano Sabbiadoro, contro l’Austria. La sfida contro l’Irlanda del Nord di Kenny Shiels, invece, è in programma in trasferta. Le italiane, infatti, saranno attese a Belfast. Ma quando e dove si gioca Irlanda del Nord-Italia Femminile? L’appuntamento è fissato per oggi – martedì 15 novembre – a partire dalle ore 20:00 (19.00 locali), quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio Seaview di Belfast. La partita sarà visibile in chiaro su Rai Sport in TV e in streaming sulla piattaforma Raiplay.

Inter Women e non solo: tutta l'Inter su IN

