Irlanda del Nord-Italia femminile: convocate 4 giocatrici dell’Inter Women

Sono quattro le giocatrici dell’Inter Women convocate da Milena Bertolini per la partita amichevole della Nazionale azzurra che disputerà in casa dell’Irlanda del Nord.

CONVOCATE – Dopo la sconfitta di venerdì allo stadio Guido Teghil contro l’Austria, l’Italia femminile si prepara a sfidare l’Irlanda del Nord nell’ultima partita amichevole che giocherà nel 2022. In tutto sono quattro le giocatrici dell’Inter convocate dalla CT Milena Bertolini per questo match, in programma domani alle ore 19 locali (20 in Italia).

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Elisa Polli (Inter).

Fonte: Figc.it