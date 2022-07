L’Inter Women vola oltreoceano, ufficializzati i sette giorni negli States

L’Inter Women farà tappa negli USA per un ritiro precampionato a stelle e strisce. Le ragazze di coach Rita Guarino partirà il 7 agosto per fare ritorno in Italia il 14

NEGLI STATES − L’Inter Women volerà negli USA dal 7 al 14 agosto, a due settimane dall’inizio della Serie A Femminile 2022/23. Ottima opportunità per le ragazze di Guarino che stazioneranno tra Texas e New York. Il 10 ci sarà un’amichevole contro il Deportivo Guadalajara al Brownsville Sports Park in Texas. Questo tour sarà una tappa altrettanto importante per far crescere il brand nerazzurro anche oltreoceano.