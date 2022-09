Inter Women, vigilia della sfida con il Como: le 20 convocate di Guarino

L’Inter Women, reduce dalla vittoria con la Sampdoria, si appresta a sfidare il Como nel match valevole per la quinta giornata di Serie A TIM in programma venerdì 30 settembre alle ore 19.00 allo stadio “Ferruccio Trabattoni” (vedi info). Di seguito le 20 convocato di Rita Guarino

OBIETTIVO – L’Inter Women non ha intenzione di fermarsi e mette nel mirino i 3 punti con il Como per confermare il primo posto in classifica (QUI le parole di Beatrice Merlo). Rita Guarino ha diramato la lista delle venti convocate per il match in programma venerdì 30 settembre alle ore 19.00. Di seguito la lista completa.

Portieri: 12 Piazza, 22 Durante, 39 Castelli

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 27 Csiszar, 34 Mihashi

Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 10 Bonetti, 33 Ajara Njoya