UFFICIALE – L’Inter Women piazza un’altra uscita: operazione col Parma

Nuova operazione in uscita per l’Inter Women. Una giovane calciatrice dice addio al nerazzurro per trasferirsi al Parma.

DEFINIZIONE – La nuova Inter Women 2025/2026 di Gianpiero Piovani è in fase di definizione. In attesa dell’inizio del ritiro pre-campionato, il club si prepara alla nuova stagione, ricca di impegni, attraverso il mercato. Svariate le operazioni messe a segno finora per la squadra femminile nerazzurra, sia in entrata che in uscita. L’ultimo colpo piazzato sul mercato riguarda Gaia Lonati, attaccante classe 2004 che si trasferisce a titolo definitivo al Parma.

L’Inter Women cede Lonati al Parma: i dettagli dell’operazione

COMUNICATO – Ad ufficializzare l’operazione, attraverso un annuncio pubblicato sul sito, è l’Inter: «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Gaia Lonati: l’attaccante classe 2004 si trasferisce al Parma a titolo definitivo». Dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito proprio con la maglia crociata, quindi, la giovane attaccante dice definitivamente addio alla Milano nerazzurra. A partire da fine agosto, con la nuova esperienza col Parma Lonati avrà la possibilità di confrontarsi con calciatrici del calibro della Serie A Femminile, grazie alla promozione raggiunta dalle emiliane al termine della scorsa stagione. Non mancherà, quindi, la sfida alle ragazze di Piovani nel ruolo di ex calciatrice nerazzurra.