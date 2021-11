Inter Women, ultimo impegno del mese in Serie A: oggi c’è il Verona

La squadra femminile dell’Inter è l’unica a giocare in questa domenica di sosta per le nazionali. Per le ragazze di Guarino sarà l’ultimo impegno in Serie A Femminile per novembre, poi la prossima settimana Coppa Italia. Al Breda arriva il Verona: appuntamento alle ore 14.30.

IN CAMPO – Inter Women sfiderà il Verona alle ore 14.30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. La partita è valida per la nona giornata di Serie A Femminile, dove le ragazze nerazzurre sono quinte in classifica con cinque punti. Dopo questo weekend ci sarà la Coppa Italia, poi si riprenderà in campionato il 5 dicembre. Nell’ultimo turno per l’Inter vittoria allo scadere per 2-3 contro la Fiorentina, grazie al gol decisivo di Martina Brustia. Il Verona è invece penultimo con appena un punto, fatto col Napoli prima di quattro sconfitte consecutive. Qui la lista delle convocate da parte di Rita Guarino per Inter-Verona.