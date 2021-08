Inter Women trionfa all’esordio! Pandini rifinisce la vittoria sul Napoli

Trionfo per Inter Women nell’esordio in questa Serie A Femminile. Le ragazze di Guarino vincono 0-3 a Cercola contro il Napoli, rifinendo il successo già indirizzato nel primo tempo (vedi articolo).

GRANDE INIZIO! – Subito tre punti per Inter Women, che si impone a Cercola per 0-3 contro il Napoli. Dopo il doppio vantaggio nel primo tempo, con i gol al 38′ su rigore di Flaminia Simonetti e al 41′ di Gloria Marinelli, le nerazzurre dominano anche la ripresa. Al 68′ Marta Pandini firma il tris, in tap-in dopo un precedente tiro respinto da Yolanda Aguirre (portiere del Napoli). Nel secondo tempo, da subentrata, debutta anche una delle nuove arrivate, Tatiana Bonetti. Questa la formazione schierata da Rita Guarino, che dopo aver vinto la Serie A Femminile con la Juventus comincia al meglio la sua avventura con Inter Women: Durante; Merlo, Soenstevold, Alborghetti, Landstroem; Csiszar (82′ Regazzoli), Simonetti, Portales (56′ Bonetti); Karchouni, Marinelli, Pandini (69′ Brustia).