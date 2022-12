Inter Women, tre giocatrici incontreranno i tifosi a Milano! I dettagli

Appuntamento all’Inter Store di Milano per incontrare tre giocatrici dell’Inter Women con possibilità di fare foto e autografi. Di seguito i dettagli nel comunicato del club.

INTER WOMEN – “Appuntamento da non perdere per i tifosi nerazzurri: mercoledì 14 dicembre alle 15.00, Marta Pandini, Flaminia Simonetti e Anna Bjork Kristjansdottir saranno ospiti dell’Inter Store Milano di Galleria Passarella 2. Porte aperte per i tifosi interisti, che avranno l’occasione di partecipare ad una sessione di autografi e di scattare foto con le calciatrici nerazzurre. Sarà presente un fotografo ufficiale e gli scatti saranno poi messi a disposizione dei tifosi. L’accesso sarà garantito alle prime 100 persone che nei giorni precedenti acquisteranno una maglia Inter 2022/23 all’Inter Store, i quali riceveranno un invito per l’evento del 14 dicembre”.

Fonte: Inter.it