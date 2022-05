Inter Women travolta nel derby: facile vittoria per il Milan

Il primo di due derby fra Inter e Milan (l’altro sarà quello Primavera, lunedì alle 17) se lo aggiudica la squadra femminile rossonera. A Sesto San Giovanni finisce 0-3 la penultima partita di Serie A.

POCO DA FARE – Pomeriggio no nel derby per Inter Women, travolta 0-3 dal Milan nella penultima giornata di Serie A Femminile. A Sesto San Giovanni le rossonere passano al 19′, con un assist di Alia Guagni per la deviazione vincente di Lindsey Thomas. Con questo risultato si chiude il primo tempo. Subito dopo l’inizio della ripresa arriva il raddoppio, al 49′ di testa con Celeste Boureille. Undici minuti dopo punizione di Linda Tucceri Cimini che non lascia scampo a Francesca Durante. Il Milan consolida così il suo terzo posto, per l’Inter ci sarà da giocarsi il quarto all’ultima giornata nello scontro diretto col Sassuolo. Queste ultime hanno perso contro la Juventus, che con una giornata d’anticipo si conferma campione.