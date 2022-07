Inter Women, conto alla rovescia per la tournée: le parole di Rita Guarino

L’Inter Women prosegue con la preparazione pre-campionato in attesa di partire per la tournée negli Stati Uniti, che si aprirà il 7 agosto. Rita Guarino è stata protagonista di una breve clip video per presentare proprio l’esperienza americana.

IN PARTENZA – Manca sempre meno per la partenza direzione Stati Uniti, dove l’Inter Women sarà impegnata in una tournée precampionato. Nel Tweet pubblicato dalla società nerazzurra, l’allenatrice Rita Guarino ha presentato quella che sarà l’esperienza in America. Invitando i tifosi a seguire la squadra.