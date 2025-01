Inter Women, una nerazzurra torna e riparte in prestito: nuova destinazione!

L’Inter Women continua a muoversi sul fronte mercato. Una giovane calciatrice, appena rientrata da un prestito, parte per una nuova destinazione.

NUOVA AVVENTURA – Dopo le partenze in prestito di Loreta Kullashi (al Napoli) e di Hilary Diaz (al Fleury), anche un’altra giovane calciatrice lascia l’Inter Women per fare esperienza altrove. Si tratta di Caterina Fracaros, difensore classe 2001 che sposerà la causa della Freedom FC fino al 30 giugno del 2025. Dunque, dopo l’esperienza in Serie A Femminile col Napoli (il cui prestito è appena terminato), la giovane calciatrice approderà in Serie B col Cuneo. A spiegarlo è direttamente il sito ufficiale nerazzurro, che ufficializza l’operazione così: «FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Napoli del difensore classe 2001 Caterina Fracaros. Contestualmente ne comunica il trasferimento in prestito sino al 30 giugno 2025 alla Freedom FC».