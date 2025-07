Inter Women, stagione 25/26 alle porte: ritiro e amichevoli in programma

L’Inter Women si prepara ad un’altra stagione, in cui sarà impegnata su più fronti. Il club nerazzurro comunica il programma estivo, tra raduno, ritiro e amichevoli.

PREPARAZIONE – L’Inter Women ha chiuso il campionato di Serie A Femminile conquistando un traguardo storico come l’accesso alla Champions League. La stagione 2024/2025, quindi, si prospetta ricca di nuove emozioni e ancor più impegnativa della precedente. È prevista, infatti, anche l’introduzione di una nuova competizione – la Serie A Women’s Cup – che anticiperà il campionato. Per questo, dopo una breve pausa estiva e con i primi colpi di mercato ufficializzati, la squadra femminile nerazzurra mette a punto il programma di preparazioni in vista dell’inizio della nuova stagione, previsto alla fine di agosto.

Il programma estivo dell’Inter Women in vista della stagione 2025/2026: raduno, ritiro e amichevoli

IL PROGRAMMA – Il raduno dell’Inter Women è in programma domenica 13 luglio, al Konami Youth Development Centre. Lì avrà inizio la preparazione estiva della squadra di Gianpiero Piovani, che poi si sposterà in ritiro a Brunico. Il soggiorno in Val Pusteria durerà dal 27 luglio al 4 agosto, con allenamenti e diverse amichevoli. La prima delle sfide estive delle nerazzurre è prevista mercoledì 30 luglio, alle ore 17.00, contro il Rangers Women’s Football Club. La gara amichevole contro le calciatrici scozzesi si terrà al Centro Sportivo di Stegona, in via Santa Croce nella frazione Stegona di Brunico.