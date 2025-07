L’Inter Women si prepara alla stagione 2025/2026: primo giorno di raduno

L’Inter Women viaggia verso la stagione 2025/2026. Le ragazze di Gianpiero Piovani si sono ritrovate per il raduno: ecco il racconto dei primi giorni estivi insieme.

PROGRAMMA – Pronti via: inizia la fase di preparazione alla stagione 2025/2026 per l’Inter Women. Come raccontato di recente, ieri le ragazze di Gianpiero Piovani si sono ritrovati al Konami Youth Development Centre per il primo giorno di raduno. Nelle prossime due settimane il ritiro delle nerazzurre proseguirà nel centro sportivo milanese, per poi spostarsi a Brunico fino ai primi giorni di agosto. Lì, in Val Pusteria, vi saranno le amichevoli estive, in preparazione al debutto ufficiale nella nuova stagione, che prevede un calendario ricco di impegni.

Inter Women, il racconto del raduno in vista della stagione 2025/2026

LE PRESENTI – Al primo appuntamento al Konami Youth Development Centre hanno partecipato volti ‘vecchi’ e nuovi. Alle veterane nerazzurre, infatti, nelle ultime settimane si sono aggiunti le novità di mercato. I colpi messi a segno dalla dirigenza, come la centrocampista Karólína Lea Vilhjálmsdóttir e il difensore Caroline Pleidrup, infatti, alzano ulteriormente il valore della rosa dell’Inter Women. Assenti al raduno, invece, le calciatrici ancora impegnati agli Europei con le rispettive Nazionali e quelle che hanno salutato definitivamente la squadra nerazzurra, come Ghoutia Karchouni, Michela Cambiaghi, Francesca Durante e Matilde Pavan.