Inter Women, Simonetti dopo rinnovo: «Giorno speciale! Felice perché…»

Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato dopo il rinnovo con il club nerazzurro fino al 2025 (vedi articolo).

RINNOVO – Queste le parole di Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women, a Inter Tv dopo il rinnovo con il club nerazzurro. «Le emozioni di questo momento? È un giorno speciale per me. Sono molto emozionata e sicuramente molto felice perché comunque era una cosa il rinnovo che volevo fortemente da diverso tempo. Quindi essere qui oggi e sapere di continuare ancora a vestire questi colori mi rende comunque molto orgogliosa e felice».

ORGOGLIO – Simonetti ha aggiunto. «Quanto mi soddisfa e quanto orgoglio c’è nel sapere che la società punta tantissimo su di me? Sicuramente sono molto orgogliosa di questo perché appunto so che la società ha investito tanto su di me e tiene a me in particolar modo. Questo è per me un motivo di grande responsabilità perché so che comunque a maggior ragione dovrò sempre far qualcosa in più del giorno prima e dar sempre il massimo in tutte le occasioni».

RICORDO – Ancora Simonetti. «Se dovessi scegliere un ricordo in particolare tra i tanti vissuti in questi anni quale sceglierei? Sicuramente quando sono stata eletta nelle top 11 adesso a ottobre, appunto il campionato dello scorso anno, perché comunque è stata una cosa che mi ha reso molto felice in quanto comunque perché so che l’ho raggiunta per merito comunque di ciò che ho fatto qui, della disponibilità che la società mi ha messo appunto a disposizione. Quindi in un grande staff, in delle compagne che comunque mi hanno aiutato a raggiungere determinati obiettivi, a fare comunque un determinato percorso l’anno scorso. Quindi sicuramente è stato questo uno dei momenti più belli che ho qui dentro».

CRESCITA – Infine Simonetti è cresciuta molto sia dal punto di vista tecnico che personale. «In questo caso quanto è stata determinante l’Inter per questo? Sicuramente molto perché sono arrivata qui che appunto venivo da un percorso particolare. Invece sono arrivata qui e l’Inter ha saputo comunque valorizzarmi al meglio e mettermi appunto nelle migliori condizioni per far bene. Poi appunto mi sono molto sentita considerata all’interno di questa società e questo ha permesso a me appunto di dimostrare giorno per giorno quello che è il mio valore».