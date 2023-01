Inter Women, sfida al Parma in Coppa Italia: info su dove seguire il match

L’Inter Women torna in campo domenica 8 gennaio per affrontare il Parma in Coppa Italia. Il club nerazzurro annuncia che sarà possibile seguire la sfida gratuitamente sul canale YouTube

RITORNO IN CAMPO – L’Inter Women di Rita Guarino torna ad assaporare il prato verde domani, domenica 8 gennaio alle ore 14.30 quando sfiderà il Parma in Coppa Italia. Il club nerazzurro annuncia che sarà possibile seguire la sfida gratuitamente sul canale YouTube. L’attesa sta per terminare: le nerazzurre stanno per tornare in campo.