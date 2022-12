Inter Women sconfitta dalla Juventus, ma in pagella ci sono due 7 – TS

Sconfitta per Inter Women ieri pomeriggio, 0-2 in casa contro la Juventus. Secondo le pagelle di Tuttosport però tra le fila delle nerazzurre figurano due 7 nonostante il KO.



BUONA PARTITA − L’Inter Women nonostante la sconfitta subita per 0-2 in casa contro la Juventus si dimostra essere una squadra forte e ostica da affrontare. Ciò è testimoniato dalle pagelle di Tuttosport nelle quali figurano ben due 7 per le nerazzurre. Uno è stato assegnato a Francesca Durante (portiere) e l’altro Stefanie van der Gragt (difensore). Altra buona prova è stata offerta da Ghoutia Karchouni, Elisa Polli e Tabitha Chawinga che si guadagnano un ottimo 6,5. Sufficienza poi per Irene Santi, Mana Mihashi, Anna Bjork Kristjansdottir e Giulia Dragoni. Insufficienza per Chiara Robustellini, Anja Sonstevold, Tatiana Bonetti, Marta Pandini e Ajara Nchout Njoya che prendono invece 5. L’allenatore di Inter Women, l’ex Rita Guarino, prende 6.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati