Inter Women, Robustellini la più giovane marcatrice in Serie A Femminile

Secondo i dati pubblicati sui profili social dalla FIGC, Robustellini è la più giovane marcatrice in Serie A Femminile della stagione. La classe 2003 dell’Inter Women ha segnato il suo primo gol nell’ultima partita giocata contro la Sampdoria.

LA PIÙ GIOVANE – A segno per la prima volta in Inter-Sampdoria Women (vedi video), Chiara Robustellini risulta essere la più giovane marcatrice della stagione in Serie A Femminile. La FIGC pubblica sui propri canali social la classifica marcatrici in base all’età anagrafica. Il difensore nerazzurro è nato il 6 giugno del 2003. Dopo di lei ci sono Valentina Gallazzi (Pomigliano), Emma Severini (Fiorentina), Matilde Pavan (Como), Chiara Beccari (Como), Zara Kramzar (Roma) e Manuela Sciabica (Sassuolo).