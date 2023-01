L’Inter Women rischia la beffa nel finale: con la Sampdoria termina 2-3

Finisce 2-3 l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile tra Sampdoria e Inter Women. Nerazzurre devastanti nel primo tempo, nella ripresa si addormentano e rischiano la beffa

QUASI BEFFA − Dopo un primo tempo scintillante, l’Inter Women cala un po’ i ritmi con la Sampdoria che esce meglio nella ripresa. Le nerazzurre cercano di amministrare il risultato di 0-3 con la stessa Rita Guarino che in ottica Derby richiama in panchina Tabitha Chawinga. La Sampdoria spinge di più alla ricerca del gol che accorcerebbe le distanze. Rete che arriva puntualmente al 64′ con Pisani, che insacca l’1-3 dopo un batti e ribatti nell’area di rigore interista. Il forcing doriano prosegue con l’Inter che rischia con Lopez, ma la sua conclusione si spegne alto non di molto. Nel finale arriva anche il 2-3 di Fallico, con l’Inter molto passiva.