UFFICIALE – Inter Women, rinnovo di contratto per un giovane portiere!

L’Inter Women annuncia un altro rinnovo di contratto: si tratta di una giovane portiere italiano. Di seguito il comunicato con tutti i dettagli.

RINNOVO – L’Inter Women risulta particolarmente attiva sul mercato. La nuova stagione, che si preannuncia ricca di impegni e novità anche sul fronte europeo, necessita, infatti, di grandi sforzi e ottime capacità. Oltre a puntare sui nuovi acquisti, che vanno a puntellare la rosa di Gianpiero Piovani, la squadra femminile conterà anche su svariate “vecchie” presenze riconfermate. Arriva, quindi, un altro rinnovo di contratto. Dopo il difensore bosniaco Marija Ana Milinković, l’Inter prolunga la sua intesa anche con il portiere italiano Elena Belli.

L’Inter Women annuncia il rinnovo di contratto

COMUNICATO – Cresciuta nell’Under-15 dell’Inter Women, Elena Belli vanta oggi una maturazione importante anche grazie alle ultime esperienze in prestito al Cesena. I nerazzurri confermano di voler investire sul talento del giovane estremo difensore, rinnovando ulteriormente il suo contratto. Con un comunicato condiviso sul sito ufficiale, il club nerazzurro annuncia: «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Elena Belli. Il portiere classe 2006 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028». Per altri tre anni, quindi, l’estremo difensore italiano resterà legata ai colori interisti. Davanti a lei, nelle gerarchie di Piovani, c’è il primo portiere Cecilía Rán Rúnarsdóttir.