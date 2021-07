Inter Women, Rincon in uscita: c’è il forte interesse della Sampdoria

L’Inter Women potrebbe salutare la centrocampista colombiana Yoreli Rincon. Come riporta “Calciofemminileicf.com”, sulla giocatrice sudamericana ha messo gli occhi la neopromossa Sampdoria

IN USCITA − Yoreli Rincon potrebbe lasciare l’Inter Women. Sulla centrocampista colombiana, infatti, hanno messo gli occhi diverse squadre italiane come Napoli e per ultima la neopromossa Sampdoria. Come riporta “Calciofemminileicf.com”, il club genovese vuole rinforzare la sua linea mediana, visto il grande passo verso la Serie A, e la fantasia ma anche l’esperienza della nerazzurra potrebbe risultare molto utili. Un primo sondaggio tra le parti sarebbe stato, già, effettuato.