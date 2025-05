Inter Women, che riconoscimento: Runarsdottir premiata come miglior portiere!

L’Inter Women può sorridere, non solo per i risultati ottenuti in campo ma anche per i meriti che vengono riconosciuti alle sue calciatrici: Cecilia Runarsdottir non ne è esente, come provato dal premio ottenuto per il suo rendimento stagionale.

LA STAGIONE – L’Inter Women ha disputato una stagione di altissimo livello, anche grazie al suo portiere Cecilia Runarsdottir. Le nerazzurre, posizionatesi al secondo posto in classifica grazie al rendimento mostrato nella prima e nella seconda fase del Campionato Femminile, hanno infatti potuto contare su una calciatrice di sicuro affidamento tra i propri pali. La nerazzurra si è disimpegnata in maniera ottimale, alla sua prima stagione in maglia Inter, contribuendo in modo attivo al raggiungimento del secondo posto finale.

IL RICONOSCIMENTO – A coronamento di una prima stagione da protagonista, Runarsdottir ha ricevuto un premio prestigioso da parte della Serie A. La calciatrice islandese è stata infatti premiata come miglior portiere della stagione, un riconoscimento che certifica il valore della sua annata in nerazzurro. Partendo da tali solide basi, la meneghina si augura di raggiungere nuove vette con la maglia dell’Inter Women. Consapevole di poter essere coadiuvata da una serie di calciatrici di livello con cui ambire a ottenere storici successi.