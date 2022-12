Inter Women, quello di oggi è stato l’ultimo allenamento dell’anno!

Anche se l’ultima partita di Serie A Femminile giocata dall’Inter Women è stata il 10 dicembre, le ragazze di Guarino hanno continuato a lavorare ad Appiano Gentile finora. Oggi, infatti, è andato in scena l’ultimo allenamento del 2022 delle nerazzurre.

RIPOSO – Quello andato in scena oggi, ad Appiano Gentile, è stato l’ultimo allenamento dell’anno dell’Inter Women. La Serie A Femminile si è fermata da tempo, però, precisamente il 10 dicembre, con la dodicesima giornata di campionato. In quell’occasione, la squadra di Rita Guarino ha affrontato il Pomigliano, uscendo vittoriosa dallo scontro. Nonostante lo stop anticipato, quindi, le nerazzurre hanno continuato a lavorare quotidianamente ad Appiano Gentile. Arrivare pronte al rientro, previsto per i primi di gennaio, è fondamentale se l’obiettivo della squadra è quello di recuperare terreno in classifica (vedi classifica). Per questo, proprio pochi giorni fa, l’Inter Women ha disputato un’amichevole contro il Como (vedi report). Ora, dopo l’ultimo allenamento del 2022, le nerazzurre possono festeggiare il Natale e godersi il meritatissimo riposo.