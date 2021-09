Inter Women, quattro nerazzurre convocate con le rispettive nazionali

L’Inter Women consegna alle nazionali ben quattro giocatrici. Due andranno a rappresentare l’Italia durante le qualificazione per i Mondiali. Mentre, le restanti saranno impegnate con Ungheria e Norvegia

COMUNICATO − “Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Milena Bertolini, ha convocato Francesca Durante e Gloria Marinelli per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali. Le nerazzurre saranno impegnate il 17 settembre a Trieste contro la Moldavia e il 21 a Karlovac contro la Croazia. Henrietta Csiszàr ha ricevuto la chiamata dall’Ungheria per gli incontri con Scozia e Spagna, rispettivamente il 17 e il 21 settembre. Il commissario tecnico della Norvegia ha convocato Anja Sønstevold per le gare con l’Armenia il 16 settembre e con il Kosovo il 21″.

Fonte: Inter.it