Inter Women prova l’impresa: chiude con la Juventus (a punteggio pieno)

Inter Women, la squadra femminile nerazzurra, giocherà oggi la sua ultima partita stagionale. Alle ore 12.30 sarà ospite della Juventus, che ha vinto lo scudetto ed è a punteggio pieno in classifica.

ULTIMO IMPEGNO – Inter Women sa già di concludere la Serie A Femminile all’ottavo posto. La squadra di Attilio Sorbi ha conquistato sin qui venticinque punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte, con trentuno gol fatti e trentanove subiti. Alle ore 12.30 sarà ospite della Juventus nell’ultima giornata di campionato, ma a prescindere dal risultato la posizione non cambierà. Per le ragazze nerazzurre c’è la possibilità di fermare il percorso netto delle bianconere, che hanno vinto lo scudetto. La Juventus è infatti prima a punteggio pieno, ha vinto tutte le ventitré partite disputate con settanta reti all’attivo e appena dieci al passivo. Il derby d’Italia femminile Juventus-Inter si gioca a Vinovo, in diretta su TIMvision e Sky Sport Serie A. Arbitra Mario Cascone della sezione AIA di Nocera Inferiore.