Inter Women, programmata la seconda amichevole: i dettagli

SECONDA USCITA – Proprio come la formazione maschile, anche l’Inter Women affronterà il Lugano in un’amichevole precampionato. Dopo la prima uscita contro l’Hellas Verona (dove le nerazzurre hanno vinto per 1-3), la squadra allenata da Rita Guarino sarà impegnata contro la formazione femminile svizzera sabato 14 agosto alle ore 17 allo Stadio Cornaredo, stesso giorno in cui l’undici maschile giocherà contro la Dinamo Kiev.