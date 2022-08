Inter Women, primo allenamento negli USA: prosegue la preparazione

Prosegue la preparazione dell’Inter Women in vista della prossima stagione. Le nerazzurre hanno svolto oggi il primo allenamento negli Stati Uniti, luogo della tournée precampionato.

PREPARAZIONE – Si lavora duro in casa Inter Women per preparare la prossima stagione, la prima da quando il calcio femminile è passato ufficialmente al professionismo in Italia. Le ragazze guidate da Rita Guarino hanno svolto il primo allenamento negli Stati Uniti, dove prenderanno parte a una tournée propedeutica al prossimo campionato.