Inter Women Primavera esagerata: 10-0 alla Sassari Torres con 6 marcatrici diverse!

Inter Women protagonista anche nel Campionato Primavera Femminile. Il 10-0 interno contro la Sassari Torres porta sei firme diverse sul tabellino

DIECI A ZERO – L’Inter Women Under-19 di mister Mandelli vince come la Prima Squadra nel Derby di Milano (vedi articolo) ma con un risultato molto più rotondo. Contro le pari età della Sassari Torres finisce addirittura 10-0! Decisiva la tripletta di Dragoni (1′, 35′ e 37′) così come le doppiette di Pavan (14′ e 71′) ed Esposito (49′ e 62′). In rete anche Baruffaldi (20′), Colonna (60′) e Pulacini (82′). Un doppio 5-0 tra primo e secondo tempo per l’Inter Women Primavera.