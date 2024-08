L’Inter Women si prepara alla nuova stagione. Al via il ritiro: i dettagli

Anche l’Inter Women è impegnata nella pre-season. Arrivano maggiori dettagli sul programma delle prossime settimane della squadra di Giampiero Piovani.

PRIMI PASSI – Con il nuovo tecnico Gianluca Piovani in panchina l’Inter Women si prepara ad affrontare una nuova stagione. Per le nerazzurre gli impegni saranno molteplici, tra Serie A e Coppa Italia Femminile, e ricchi di novità, con le tante ufficialità delle ultime settimane. La preparazione sul campo per le calciatrici è iniziata lo scorso 23 luglio, quando si sono ritrovate al KONAMI Youth Development Centre di Milano. La pre-season dell’Inter Women continuerà ancora a lungo, ma in un altro palcoscenico.

Inter Women, inizia la seconda fase di preparazione!

PROGRAMMA – Il sito ufficiale nerazzurro informa che la seconda fase di preparazione dell’Inter Women si terrà in Trentino. La squadra di Piovani, infatti, rimarrà una settimana – dal 4 all’11 agosto – a Spiazzo, dove si allenerà in vista dell’inizio del campionato – previsto per il fine settimana del 31 agosto-1 settembre. In quell’occasione le nerazzurre esordiranno in casa contro la Sampdoria. Inoltre, nel corso del ritiro in Val Rendena la squadra sarà impegnata in una gara amichevole contro il Parma, che andrà in scena sabato 10 agosto alle ore 16.00. Questo, dunque, il programma delle prossime settimane delle nerazzurre.