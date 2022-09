Inter Women, premio a Ghoutia Karchouni per la gara con la Juventus

La gara disputata dall’Inter Women in trasferta contro la Juventus ha sicuramente regalato emozioni forti. Specialmente per il gol arrivato al 93′ e siglato da Ghoutia Karchouni, che ha oggi ottenuto un premio proprio per la rete segnata.

PREMIATA – È di Ghoutia Karchouni il miglior gol dell’ultima giornata di Serie A Femminile. La centrocampista nerazzurra ha siglato la rete che, al 93′ della sfida tra Juventus e Inter Women, ha deciso la gara sul pareggio, dopo la rete al 90′ di Girelli che sembrava dovesse regalare la vittoria alle padrone di casa. Un siluro al volo da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un’ulteriore soddisfazione, dunque, che va a sommarsi al peso del gol siglato.