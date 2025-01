Inter Women, Polli ancora decisiva! Entra a segna al Como

L’Inter Women mette a segno un’altra vittoria importante 1-0 in questo campionato grazie alla rete di Elisa Polli, entrata nel secondo tempo. Como battuto e secondo posto conquistato.

VITTORIA IMPORTANTE – L’Inter Women conquista una vittoria fondamentale contro il Como Women all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, imponendosi per 1-0 grazie alla rete decisiva di Elisa Polli. Entrata al 63′ al posto di Tessa Wullaert, l’attaccante italiana impiega appena sei minuti per lasciare il segno, siglando il gol che regala alle nerazzurre tre punti preziosi. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, la ripresa ha visto l’Inter intensificare la propria pressione offensiva, cercando di scardinare la solida difesa comasca. La mossa vincente arriva dalla panchina: il tecnico Gianpiero Piovani inserisce Elisa Polli, e la numero 9 non delude le aspettative. Al 69′ Polli si fa trovare pronta all’appuntamento con il pallone, superando Gilardi con un tocco ravvicinato che vale l’1-0.

Ancora Polli! Inter Women conquista il secondo posto

CHE IMPATTO – Per l’attaccante dell’Inter si tratta del quarto gol stagionale, una rete dal peso specifico enorme che consente alle nerazzurre di consolidare la propria posizione in classifica. Polli si conferma una risorsa cruciale per la squadra di Piovani. Con questa vittoria, l’Inter Women sale al secondo posto in classifica con 34 punti, accorciando le distanze dalla capolista Juventus, che guida con 38. Una vittoria importante anche dal punto di vista morale