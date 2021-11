Inter Women, poker nei primi 45′ contro l’Hellas Verona: in gol anche Ajara Njoya

Inter Women in campo in Serie A Femminile e non delude, finora. Primo tempo a senso unico in Inter-Hellas Verona a giudicare nel netto 4-0

PRIMO TEMPO – Poker nerazzurro nel primo tempo di Inter-Hellas Verona in Serie A Femminile. In gol Anja Sonstevold al 6′, Tatiana Bonetti al 14′, Ghoutia Karchouni al 30′ e Ajara Njoya al 45′. Squadre ora in campo per il secondo tempo della nona giornata di campionato.