Inter Women-Pink Bari, vantaggio nerazzurro al 45′: ci pensa Regina Baresi

Inter Women-Pink Bari è la sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Le nerazzurre di Sorbi hanno chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco. Di seguito il report del primo tempo

PRIMO TEMPO – Si è concluso il primo tempo di Inter Women-Pink Bari, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A Femminile. Le nerazzurre di Attilio Sorbi siglano il vantaggio al 7′ con la rete di Beatrice Merlo. Al 13′ le avversarie agguantano il pari con la rete di Debora Novellino. Regina Baresi nei minuti di recupero del primo tempo riporta l’Inter Women in vantaggio mettendo a segno il rigore procurato da Yoreli Rincon. I primi 45′ di gioco si sono dunque chiusi sul 2-1 per le nerazzurre.