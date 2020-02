Inter Women-Pink Bari, Merlo e Baresi non bastano: doppietta Novellino

Condividi questo articolo

Inter Women-Pink Bari si è conclusa. La sfida, valida per la sedicesima giornata di Serie A Femminile, al 45′ si era chiusa con il vantaggio delle nerazzurre firmato Merlo e Baresi (QUI il report). Di seguito il report del secondo tempo

RISULTATO FINALE – Inter Women-Pink Bari, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A Femminile, si è conclusa. Le nerazzurre di Attilio Sorbi, dopo aver chiuso in vantaggio per 2-1 la prima frazione di gioco, nella seconda non riescono a chiudere la pratica. Al 58′ infatti le avversarie trovano il pari ancora una volta con Debora Novellino, autrice di una doppietta. La sfida si chiude dopo 5′ di recupero sul risultato di 2-2.