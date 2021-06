Inter Women, per la panchina si pensa a Guarino: lo scenario – TS

Nell’edizione odierna di “Tuttosport” c’è spazio per le questioni relative ad Inter Women. La squadra nerazzurra va verso una rivoluzione tecnica: via Attilio Sorbi, dentro Rita Guarino, ex allenatrice di Juventus Women

RIVOLUZIONE – Secondo quanto riferito da “Tuttosport”, Inter Women si appresta a compiere una rivoluzione in panchina, in maniera simile a quanto successo alla sezione maschile dell’Inter due stagioni fa. Per la panchina nerazzurra, infatti, si sta pensando ad un’allenatrice dal passato bianconero: trattasi di Rita Guarino, ex allenatrice della Juventus. Con le bianconere, la Guarino, ha vinto 4 scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane. Al momento è lei in pole position per la panchina di Inter Women, ma c’è un ostacolo: la Guarino ha ancora un anno di contratto con le bianconere. Bisognerebbe trovare una soluzione fra le parti. L’alternativa si chiama Antonio Cincotta, attuale tecnico della Fiorentina femminile.

Fonte: Tuttosport