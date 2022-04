L’Inter Women passeggia sul campo dell’Hellas Verona: finale 0-4

Inter Women devastante contro l’Hellas Verona. Le ragazze di Guarino demoliscono le venete 4-0. Gara a senso unico già nel primo tempo chiuso tre a zero

PASSEGGIATA − L’Inter Women batte agevolmente un Hellas Verona già ultimo e in Serie B da tempo (solo quattro punti in classifica). Le ragazze di Guarino partono molto determinate e concentrate non sottovalutando l’avversario. Primo tempo devastante chiuso sul 3-0 con i gol di Sostenvold, Ajara e Bonetti. Ripresa gestita molto bene dalle ragazze di Guarino che non mollano la presta trovando dopo cinque minuti il poker con un autogol sfortunata di Ambrosi su discesa perentoria di Merlo. Nel finale, pandini prova ad aggiungersi alla festa del gol ma brava Haland a dire di no. Inter Women che conferma il suo quinto posto.