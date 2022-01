Inter Women non va oltre il pareggio alla prima del 2022 in Serie A Femminile

Inter Women bene ma non benissimo al debutto nel nuovo anno solare. Il mezzo passo falso casalingo in Inter-Napoli non cambia la classifica in Serie A Femminile

PAREGGIO CASALINGO – L’1-1 del primo tempo (vedi articolo) regge fino al triplice fischio finale. L’Inter Women di Rita Guarino inizia il suo 2022 con un pareggio, quindi con un punto. La squadra nerazzurra si conferma così al quinto posto in Serie A Femminile a quota 23 punti. Il Napoli di Giulia Domenichetti resta al decimo e terzultimo posto con appena 8 punti in stagione finora. In pratica, il pareggio di Inter-Napoli non smuove per nulla la classifica dopo la prima giornata del girone di ritorno.