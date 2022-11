Inter Women, Meet&Greet con sponsor e un ex della squadra maschile

Inter Women ha partecipato a un incontro relativo agli sponsor. La squadra femminile, rappresentata da quattro ragazze, lo ha fatto assieme a un ex calciatore della formazione maschile.

L’INCONTRO – “Un momento di condivisione, uno spazio per rafforzare una partnership vincente e per incontrare ospiti e appassionati. Al Salone dei Pagamenti, il più importante appuntamento nazionale su Pagamenti e Innovazione per l’industria bancaria italiana, le giocatrici dell’Inter Beatrice Merlo, Marta Pandini, Elisa Polli, Henrietta Csiszar e la legend nerazzurra Fabio Galante hanno partecipato con Mastercard – Official Payment System Partner e Official Women’s Team Partner del Club – a un meet&greet dedicato agli ospiti del Salone.

Alla presenza di Michele Centemero (Senior Vice President, Country Manager Italy di Mastercard), Luca Fiumarella (Marketing Director Mastercard) e Monica Biagiotti (Executive Vice President Global Consumer Marketing and Sponsorships di Mastercard) le calciatrici e Fabio Galante hanno animato la due giorni durante i quali Mastercard ha tenuto workshop e incontrato gli ospiti presso il proprio stand nell’area espositiva”.

Fonte: inter.it