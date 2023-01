Inter Women, le convocate della Sampdoria: Cincotta ne chiama 20

Domani alle 12.30 andrà in scena allo Stadio Breda la sfida tra l’Inter Women e la Sampdoria. Alla vigilia della sfida è arrivata la lista ufficiale delle venti giocatrici convocate dal tecnico Cincotta.

CONVOCATE – Sono venti le giocatrici chiamate dal tecnico Antonio Cincotta per la sfida di domani della sua Sampdoria all’Inter Women. Gara in programma alle 12.30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni e valevole per la tredicesima giornata della Serie A Femminile. Di seguito la lista completa.

INTER WOMEN-SAMPDORIA: LE VENTI BLUCERCHIATE CONVOCATE

Portieri: Brunelli, Fabiano, Odden.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Cedeño, Tarenzi.