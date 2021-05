Inter Women: la Primavera di De La Fuente chiude al terzo posto

L’Inter Women Primavera chiude il campionato di categoria al terzo posto. La squadra di De La Fuente ha battuto ai calci di rigore la Florentia San Gimignano.

SASSUOLO – L’Inter è terza alla finale del Campionato Primavera. La gara si è decisa ai rigori (Dragoni, Catelli e Raimondo), dopo che i primi 90 minuti erano terminati 1-1, con rete di Fracaros su punizione.

L’Inter passa subito in vantaggio al 6′ con una grande punizione dal limite di Caterina Fracaros. Le nerazzurre continuano a spingere e sono vicine al raddoppio dopo dieci minuti con un bel traversone di Poli che però Catelli non riesce a sfruttare e il pallone termina tra le braccia di Repetti. Alla mezz’ora un gran lancio di Panetta manda in porta Matilde Pavan che calcia in rete, ma Fortunati riesce a salvare sulla linea. Al 41′ Gallazzi ci prova di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il pallone termina alto.

Al rientro dagli spogliatoi, le nerazzurre si avvicinano al raddoppio con una punizione dal limite di Valentina Gallazzi, ma è la Florentia a trovare il pareggio con Stankovic, che sfrutta bene un errore della difesa dell’Inter. All’81’ le nerazzurre hanno una grande occasione con una giocata personale di Giulia Dragoni, ma Lonati non riesce a sfruttare la ribattuta del portiere. Ancora pericolose le nerazzure all’83’ con Bianca Vergani che centra la traversa con un tiro dalla distanza. La gara termina 1-1 e il terzo posto si decide ai rigori.

FLORENTIA SAN GIMIGNANO- INTER 1-1

Marcatrici: 6′ Fracaros, 64′ Stankovic

FLORENTIA SAN GIMIGNANO: : 1 Repetti, 2 Campagni, 3 Testa (21′ Boglioni 16), 4 Bortolin (60′ Accornero 18), 5 Fortunati, 6 Piccini, 7 Anghileri (60′ Giacobbo 20), 8 Imprezzabile, 9 Stankovic (75′ Barsali 15), 10 Bolognini (60′ Diversi 14), 11 Prinzivalli.

A disposizione: 12 Schiavone, 13 Burani, 17 Fancellu, 19 Mugnaini.

Allenatore: Roberto Castorina

INTER: 1 Gilardi, 4 Passeri, 2 Panetta, 6 Vergani, 3 Fracaros (86′ Raimondo 14); 5 Pastrenge (45′ Cochis 19), 8 Dragoni, 11 Catelli; 7 Poli (63′ De Zen 20), 10 Gallazzi (75′ Parolo 13), 9 Pavan (63′ Lonati 18).

A disposizione: 12 Ricciardi, 15 Fenaroli, 16 Demaio, 17 Gentile.

Allenatore: Sebastian De La Fuente

Arbitro: Arianna Bazzo (sez. Bolzano)

Recupero: 0, 3

Ammonite: 73′ Giacobbo

fonte: Inter.it