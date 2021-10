Inter Women-Juventus 0-0 all’intervallo: bene le ragazze di Guarino

Inter Women-Juventus 0-0 alla fine del primo tempo. Buona prova però delle ragazze di Rita Guarino che hanno condotto bene la gara, avendo anche le migliori occasioni

PARI − Allo Stadio Brera, Inter Women-Juventus è 0-0 all’intervallo. Bene le nerazzurre della Guarino che giocano con ordine rischiando poco e avendo le occasioni migliori. Al minuto 11, Inter vicina al gol con un quasi autorete di Pedersen verso la sua porta. Le nerazzurre spingono ancora e al 23′ sfiorano la rete con Csizar che di testa spedisce alto un’ottima azione corale della squadra. La Juventus risponde tra il 27′ e il 40 con Girelli che in entrambi non trova la porta per la poca precisione.