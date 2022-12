Inter Women, inizia un nuovo anno! Tutti gli impegni del mese di gennaio

Arriva il 2023 e con esso nuovi obiettivi e buoni propositi. Scopriamo insieme quali saranno quelli delle ragazze dell’Inter Women, a partire dai loro impegni di gennaio. Di seguito tutte le gare di Serie A e Coppa Italia Femminile di questo mese.

NUOVO INIZIO – Il countdown è finito: il tanto atteso 2023 sta per arrivare! Come sempre il nuovo anno porta con sé aria di cambiamento, buoni propositi e nuovi obiettivi. In casa Inter Women, in realtà, i traguardi sono già stati fissati a inizio stagione. Il mese di gennaio, però, sarà decisivo per scoprire parte del destino delle nerazzurre. Tra Serie A e Coppa Italia Femminile, il calendario d’inizio anno fa prospettare un avvio intenso per la squadra di Rita Guarino. Il primo impegno previsto è l’8 gennaio, quando l’Inter Women dovrà recarsi a Parma per la terza giornata di Coppa Italia Femminile. La sfida contro le crociate del Gruppo D si terrà in trasferta alle ore 14.30.

Inter Women, gli appuntamenti in Serie A Femminile

IN CAMPIONATO – Le nerazzurre torneranno in campo in Serie A Femminile il 14 gennaio. Nella tredicesima giornata di campionato l’Inter Women ospiterà in casa la Sampdoria. Poi si procederà con la sfida del 21 gennaio, sempre allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, contro il Como. Il derby milanese chiuderà il mese per le interiste. Il 28 gennaio è previsto l’attesissimo match in trasferta contro il Milan. Questi i prossimi impegni dell’Inter Women, che ha voglia di tornare a incidere come fatto nella prima parte di stagione. L’ultima vittoria, nel dodicesimo turno di campionato, contro il Pomigliano (vedi articolo), fa ben sperare la squadra di Guarino.