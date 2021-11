Inter Women in vantaggio sulla Fiorentina al 45′: Bonetti sblocca il match

L’Inter Women, dopo la sconfitta con la Juventus, affronta la Fiorentina nel match valido per l’ottava giornata della Serie A Femminile. Le nerazzurre di Rita Guarino al termine del primo tempo si trovano avanti. Di seguito report e risultato della prima frazione di gioco

VANTAGGIO – L’Inter Women è impegnata oggi sul campo della Fiorentina, nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato Femminile. Le nerazzurre al termine della prima frazione di gioco si trovano in vantaggio sulla squadra viola grazie alle reti di Bonetti al 21′ e Simonetti al 25′. Proprio sul finire del primo tempo la Fiorentina rimane in dieci per l’espulsione di Breitner.