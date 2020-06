Inter Women: Ilaria Mauro ha scelto la maglia nerazzurra

Inter Women pronta ad accogliere un acquisto di spessore. L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale Ilaria Mauro avrebbe scelto di trasferirsi all’Inter

La stagione del calcio femminile è stata chiusa ufficialmente e le squadre si organizzano per la prossima stagione. L’Inter Women sarà chiamata sicuramente a fare un salto di qualità dopo la stagione appena conclusa dove le nerazzurre hanno per lo più lottato per la salvezza. Un’acquisto di spessore sta però per essere portato a termine, secondo tuttocalcioalfemminile.com l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana Ilaria Mauro avrebbe infatti scelto di chiudere la sua esperienza in Toscana per sposare il progetto dell’Inter.

fonte: tuttocalcioalfemminile.com