Inter Women: il calendario completo delle amichevoli estive

Sta per cominciare la stagione della squadra femminile dell’Inter. Sarà il primo anno in UEFA Champions League e le nerazzurre cercheranno di insidiare la Juventus nella lotta allo scudetto. La preparazione sarà fondamentale, i dettagli sull’estate nerazzurra dal comunicato ufficiale.

RITIRO – L’Inter Women si prepara per tornare in campo per la stagione 2025/26 che vedrà le nerazzurre protagoniste in Italia e in Europa: il gruppo di Piovani, dopo il raduno iniziato il 13 luglio al KONAMI Youth Development Centre, dal 27 luglio al 4 agosto si allenerà nel ritiro di Brunico, in Val Pusteria. Durante il ritiro in Trentino-Alto Adige la squadra avrà la possibilità di prepararsi al meglio in vista dei primi impegni ufficiali e di scendere in campo per alcune gare amichevoli.

INTER WOMEN, IL PROGRAMMA COMPLETO