Inter Women, Guarino alla 4ª edizione dello Sports Tomorrow Congress

Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, ha preso parte alla quarta edizione dello Sports Tomorrow Congress: il comunicato.

COMUNICATO – Rita Guarino, allenatrice dell’Inter Women, protagonista della quarta edizione dello Sports Tomorrow Congress. Lo ha reso noto il club nerazzurro tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale. “La coach nerazzurra Rita Guarino ha preso parte alla quarta edizione dello Sports Tomorrow Congress, organizzato all’interno del Camp Nou di Barcellona dalla Barça Innovation Hub. Cinque giorni di incontri sullo sport a 360°, con la partecipazione di esperti del settore di livello internazionale. Rita Guarino ha preso parte al congresso nella giornata dedicata agli allenatori portando come argomento l’utilizzo dell’antifragilità in ambiente calcistico. La coach nerazzurra ha ripreso nel suo intervento il tema trattato come tesi per il patentino Uefa Pro, conseguito con il massimo dei voti lo scorso settembre“.

COACHING – Il comunicato continua. “Nella giornata dedicata al coaching erano presenti al congresso anche Jonatan Giráldez e Alexia Putellas, allenatore e capitata del FC Barcellona, la ct della nazionale italiana Milena Bertolini, Max Caldas, allenatore della Nazionale spagnola di hockey, Stefano Braghin, responsabile della Juventus femminile, Peter Gerhardsson, tecnico della nazionale svedese, l’allenatrice dell’Athletic de Bilbao Iraia Iturregi, l’allenatore del Levante Angel Villacampa e il commissario tecnico della Nazionale spagnola Jorge Vilda“.

Fonte: Inter.it